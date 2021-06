Giovanna Ewbank se muda para Portugal com os filhos

Segundo Gio, a ideia inicial da família era ir para a Espanha, mas por lá a pandemia não está tão controlada quanto no país vizinho: "Quando o Bruno voltar da Espanha, ele vai ter que ficar um mês na Bahia gravando a mesma série. Então quando ele for gravar na Bahia é possível que a família toda vá. Tudo pode mudar, mas esse é o roteirinho da família esse ano".

Em outra foto, ela segura a mão de Bruno. Gio explicou que outro motivo que pesou foi a forma com que o país lidou com a pandemia: “Sempre fui apaixonada por Portugal e o fato da pandemia estar mais controlada por aqui nos ajudou muito nessa decisão. Agora estamos a só uma horinha de distância e muito mais felizes!”.

Ela publicou uma foto dos filhos mais velhos em um cenário que parece um sítio, em Portugal, e escreveu: "Nosso novo lar. Sim, meus amores, é verdade! Nos mudamos de mala e cuia para Portugal. Já estávamos há uns meses distantes do @brunogagliasso e morrendo de saudades! Ele está em Madrid gravando até setembro e agora poderemos ficar mais pertinho do papai.”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.