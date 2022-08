Giovanna Ewbank rebate Karina Bacchi sobre caso de racismo

Giovanna rebateu ao responder o comentário de Maíra Azevedo no Twitter, que disse: "Gente, quem não entendeu que a Karina queria era isso: polêmica? Ela quer mesmo se ajustar ao discurso conservador e se fortalecer com esse público! Repostar ela só faz ela crescer e é exatamente o que ela espera e deseja".

Na crítica, Karina disse que “daqui a pouco a gente olhou de lado, leva uma cuspida porque acharam que eu olhei com o olhar meio torto, porque tá todo mundo achando que cuspir na cara do outro é normal.”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.