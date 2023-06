Gio Ewbank revela reação após ser 'estranguladinha' por Bruno Gagliasso na cama

"Teve uma vez que eu estava namorando com ele, transando, ele pegou assim no meu pescoço e eu falei: 'você tá de sacanagem'.", afirmou.

"Ele estava fazendo aula de nós porque ele amarrava as pessoas na série. Aí um dia eu cheguei lá na casa deles, ele veio me amarrar... Aí você via pela casa tinham fotos de mulheres amarradas", disse.

