Ginasta Simone Biles fica noiva de jogador da NFL

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ginasta olímpica Simone Biles, 24, ficou noiva do namorado Jonathan Owens, 26, jogador da NFL. Ela compartilhou no Instagram várias fotos do namorado ajoelhado fazendo o pedido e do anel de diamante.

"Eu não posso esperar para ficar para sempre e sempre com você, você é tudo que eu sonhei e muito mais", escreveu Biles na publicação.

Owens também compartilhou as fotos no Instagram e escreveu na legenda: "Estou pronto para o 'para sempre' com você". Ela comentou a postagem do noivo: "Eu te amo muito. Mal posso esperar para ficarmos para sempre juntos."

Segundo a People, Owens, 26, deu um diamante oval desenhado pelo designer de joias ZoFrost. Biles mostrou seu novo anel em várias fotos, incluindo um close-up que mostrava o anel em sua mão.

Em suas fotos de noivado, Biles usava um minivestido preto e sandálias pretas de salto alto, enquanto Owens usava um terno cinza e tênis preto para ficar de joelhos.

A ginasta também incluiu na publicação um vídeo do anel em seu post. O clipe curto mostra o diamante com mais detalhes em um fundo preto.