Gilmar Mendes nega pedido de liberdade a DJ Ivis

Ivis está preso desde o início do mês após aparecer em vídeos estrangulando e agredindo Pamella, inclusive, na frente de um funcionário e da filha do casal.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou o pedido de liberdade ao DJ Ivis nessa quinta-feira (29). Com isso, o artista continuará preso por agressões cometidas contra a ex-mulher, Pamella Holanda.

