Gilberto Gil substitui Alcione no Coala Festival e se junta a Maria Bethânia e Gal Costa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto Gil vai substituir Alcione na oitava edição do Coala Festival. O cantor baiano sobe ao palco no Memorial da América Latina (zona oeste de São Paulo), em 16 de setembro, acompanhado por Bem Gil (guitarra e baixo), Guilherme Lírio (guitarra e baixo), Marcelo Costa (bateria) e Flor Gil (teclado e voz).

Alcione passou por uma cirurgia em 17 de julho na região da coluna vertebral para tratamento de espondilolistese. A artista de 74 anos, que se apresentaria com a cantora Céu, precisou estender o período de recuperação e cancelar o show.

O Coala Festival em 2022 vai contar com três dias —16, 17 e 18 de setembro— pela primeira vez desde sua primeira edição em 2014.

Ainda há ingressos para o dia inicial (sexta), com preços que variam de R$ 105 a R$ 210, no site da Total Acesso. Por R$ 160, o fã pode comprar o ingresso solidário, mediante a doação de 1 kg de alimento. Segundo a organização, todos que já haviam garantido ingressos para os dias 17 e 18 de setembro terão desconto de 20% na compra para o dia 16 de setembro.

"No momento, desejamos uma boa recuperação à Alcione e esperamos vê-la nos palcos muito em breve", comenta Gabriel Andrade, sócio-fundador e curador do Coala Festival. "Ter o Gilberto Gil nesta edição de retomada é bastante simbólico. Ele esteve com a gente em nossa quinta edição e também no Coala VRTL, transmissão que fizemos durante a pandemia."

Em 17 de setembro (sábado), sobem ao palco Gal Costa (com a participação de Tim Bernardes e Rubel), Alceu Valença, Ana Frango Elétrico, Bala Desejo, BK' e Rachel Reis. E, no dia 18 de setembro (domingo), se apresentam Maria Bethânia, Rodrigo Amarante, Black Alien, Marina Sena, Nego Bala e Chico Chico com Juliana Linhares.

Com o anúncio de Gil, o Coala terá 3/4 dos Doces Bárbaros, reunião de 1976 com Bethânia, Gal e Caetano Veloso para comemorar 10 anos de carreira de cada um deles.

PROGRAMAÇÃO DO COALA FESTIVAL 2022

16 DE SETEMBRO (SEXTA)

14h: abertura dos portões

14h: Gustavo Treze

14h40: Tasha & Tracie

15h20: Eunãotodoido

15h55: Liniker

16h45: Peroli

17h20: Gilberto Gil

18h20: Deekapz

18h55: Mayra Andrade

19h50: KL Jay

20h25: Djavan

17 DE SETEMBRO (SÁBADO)

11h: abertura dos portões e DJ set da curadoria

13h: Vitória Nicolau

13h30: Rachel Reis

14h10: Odara Kadiegi

14h45: Ana Frango Elétrico

15h25: DJ Tudo

16h: Alceu Valença

17h: BRIME

17h35: BK’

18h20: Ubunto

18h55: Bala Desejo

19h50: Tata Ogan

20h25: Gal Costa part. Rubel e Tim Bernardes

18 DE SETEMBRO (DOMINGO)

11h: abertura dos portões e DJ set da curadoria

12h30: Liz Tibau

13h15: Chico Chico e Juliana Linhares

14h: Miria Alves

14h35: Nego Bala

15h20: DJ Diaz

15h55: Marina Sena

17h20: Rodrigo Amarante

18h10: Cinara

18h45: Black Alien

19h40: Discopédia

20h25: Maria Bethânia

COALA FESTIVAL 2022

Quando: 16, 17 e 18 de setembro

Onde: Memorial da América Latina (av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: R$ 105 a R$ 210

Mais informação: totalacesso.com.br