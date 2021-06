Gilberto Gil e Juliette do BBB cantam 'Esperando na Janela' e 'Asa Branca' em live junina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No segundo ano sem festas juninas, Gilberto Gil apareceu, mais uma vez, para afagar o coração dos órfãos do tradicional evento. Desta vez, a live foi apresentada no serviço de streaming Globoplay com transmissão simultânea no canal pago Multishow. O show foi neste domingo (13), dia de santo Antônio.

Há um ano, o cantor e a família fizeram uma live junina no sítio deles em Araras, na região serrana do Rio de Janeiro. A gravação acaba de ser lançada no streaming como "São João em Araras - Ao Vivo".

Pontualmente às 18h, o cantor e compositor baiano surgiu no palco decorado com imagens de balões de papel na Cidade das Artes, no Rio, acompanhado dos filhos Bem, José e Nara, além dos músicos Mestrinho e Jorginho Gomes. A apresentação contou, ainda, com a última campeã do Big Brother Brasil, Juliette Freire.

Dedicado a ritmos como forró, xaxado, xote e baião, o repertório combinou canções de Gil a de nomes como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Houve uma ou outra exceção, caso do reggae "A Novidade". "O Dominguinhos já dizia que o reggae é um xotinho sem vergonha", justificou, em tom de brincadeira, o músico.

O show começou com "Andar com Fé", do próprio Gil. O baiano contou que ela foi escolhida para o início da performance porque "tem a ver com as festas juninas". "Hoje é dia de santo Antônio, o primeiro santo católico que propiciou ao povo brasileiro fazer essas festas maravilhosas", disse. "Logo depois vem são João e são Pedro, no dia 29, encerrando o ciclo das festas juninas."

Sobre os ritmos nordestinos que embalam o mês de junho, Gil comentou que o xaxado vem de uma palavra do alemão. "O xote também vem de uma palavra estrangeira, de Escócia, que é 'scotch', e virou xote", disse antes de começar a entoar "Respeita Januário" e "O Xote das Meninas", ambas de Luiz Gonzaga.

Para anunciar a chegada da convidada da noite, a paraibana Juliette, Gil emendou duas canções de Luiz Gonzaga: "Vem, Morena" e "Paraíba".

A maquiadora, que se revelou afinada ao cantarolar para colegas de confinamento e público do BBB, chegou pedindo a "bença", chorou no palco e se despediu de Gil dizendo "obrigada, padinho". "Maravilha ter você aqui também", ele lhe disse. "Eu também fico emocionado."

Ao lado de Gil, Juliette entoou três músicas: "Asa Branca", "Estrela" e "Esperando na Janela". Esta última, inclusive, ganhou repeteco --a paraibana voltou para o bis. "Vacinem-se para ano que vem a gente estar aqui", disse, ao se despedir pela segunda vez.

Prestes a completar 79 anos -seu aniversário é em 26 de junho-, o músico se manteve animado em uma hora e meia de apresentação.

Ele lamentou que neste ano, mais uma vez, não haverá festa junina. "Algumas pessoas já estão se aventurando um pouco, desafiando as recomendações, mas cuidado", alertou. "São João, santo Antônio e são Pedro estão pedindo pra gente aguardar", disse. Ao som de "Olha para o Céu, Meu Amor", se despediu do público celebrando os santos de junho e a "nossa música popular".