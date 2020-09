Gilberto Gil com Gilsons e Novos Baianos fazem show no Coala Festival

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O encontro inédito no palco entre Gilberto Gil com o trio Gilsons, formado pelo filho José Gil e pelos netos Francisco e João Gil, fecham a sétima edição do Coala Festival, que será virtual no próximo sábado (12) por causa da pandemia do novo coronavírus. A reunião de família ainda conta com a participação de Bem Gil, outro filho do cantor baiano de 78 anos.

Em oito horas de programação, os Novos Baianos se apresentam com uma homenagem a Moraes Moreira, ex-integrante do grupo que morreu em em 13 de abril. Mariana Aydar e Mestrinho, MC Tha com a participação de Rico Dalasam e o funkeiro Nego Bala compõem a lista de shows do evento neste ano. (veja horários ao fim do texto)

Pela primeira vez o festival criado em 2014 não vai ser realizado no Memorial da América Latina. Para evitar aglomeração, o novo local foi mantido em sigilo e tem transmissão gratuitas pelo canal oficial no YouTube. O show de Gilberto Gil e companhia também será exibido no canal de televisão TNT.

“Quando decidimos fazer uma edição virtual, quisemos refugiar o Coala numa locação afastada, mas que pudesse passar uma sensação de acolhimento e segurança. É uma maneira de levar a música brasileira para todos, sem a necessidade de estar junto fisicamente”, diz Fernanda Pereira, diretora do Coala Festival.

Nos intervalos dos shows, há presença de DJ’s, como Cinara e Ubuntu, e entrevistas com nomes que já passaram pelo Coala.

“O pensamento para esse ano é um pouco diferente, mas mantendo a essência do que o Coala vem construindo nesses últimos anos, mesclando shows inéditos, artistas consagrados e apresentando novos nomes, como Nego Bala”, diz Gabriel Andrade, curador e um dos sócios-fundadores do Coala Festival.

Em 2019, em dois dias, o Coala reuniu atrações como Ney Matogrosso, BaianaSystem, Chico César com Maria Gadu, Elba Ramalho com Mariana Aydar, Duda Beat e Djonga.

COALA FESTIVAL

Quando: 12 de setembro

Horário: 14h às 22h

Onde ver: canal no YouTube (show de Gilberto Gil também na TV, pelo canal TNT)

Programação completa

14h – 14h05: Abertura Coala

14h05: Show 1 – Mariana Aydar e Mestrinho

14h50: DJ Set 1 – Mary G

15h30: Show 2 – MC Tha e Rico Dalasam

16h15: DJ Set 2 – Shaka x EB

16h55: Show 3 – Novos Baianos

18h15: DJ Set 3 – Cinara

18h55: Show 4 – Nego Bala

19h40: DJ Set 4 – Ubuntu

20h20: Show 5 – Gilberto Gil + Gilsons