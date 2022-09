Gilberto Gil canta com a neta Flor Gil e família no Rock in Rio celebrando sua carreira

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Atração principal do palco Sunset no terceiro dia do Rock in Rio 2022, o ícone da tropicália Gilberto Gil fez de sua apresentação uma celebração da música brasileira ao lado de sua família, num show que atravessou os mais de 50 anos de carreira do patriarca, com um emocionante desfile de sucessos que se mantêm atuais, como a oportuníssima "Andar com Fé", que cantou ao lado da filha Preta.

Com Gil elegante, usando óculos e blusa florida, o show foi aberto com a sugestiva "Palco", do álbum "Luar", de 1981. O astro saudou a plateia: "Obrigado pela presença. Na outra vez, tinha mais lama", numa referência à sua apresentação na primeira edição do festival carioca, em 1985.

Ao lado de Gil, o neto guitarrista João garantia o ritmo da banda, enquanto a filha Nara, entre as backing vocals, reforçava as notas que, eventualmente, o pai não alcançasse mais. Os metais surgiram reforçados pelo trombone de Marlon Sette, e a percussão ficou a cargo de Marcelo Costa.

Os dois reggaes do repertório, "Não Chore Mais" e "Vamos Fugir", vieram cercados por patrimônios da MPB, como "Aquele Abraço", "Expresso 222" e "Garota de Ipanema" --com a voz da neta Flor Gil, de 13 anos, que não conteve as lágrimas ao encontrar o avô.

No fim, Gil emendou "Tempo Rei" e "Toda Menina Baiana", enquanto a plateia entoava o coro "Gil, eu te amo", provando que, mesmo aos 80 anos, ele não costuma faiá.