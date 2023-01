Gil do Vigor leva fora de sobrinho-neto de Dilma Rousself

O ex-BBB Gil do Vigor levou um fora do sobrinho-neto de Dilma Rousseff, o político Pedro. Eles se encontraram durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Gil usou o Twitter para mandar uma indireta a Pedro. No entanto, de forma bem amigável, o político não deu abertura para o ex-BBB.

"Gil, foi um prazer te conhecer! Se eu virar o Ministro do Namoro posso te ajudar com isso. Espero que a gente se encontre novamente. Um abraço", escreveu Rousself no Twitter.