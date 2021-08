Gil do Vigor embarca para os Estados Unidos para cursar PhD: 'Simbora para a vitória'

No Instagram, o ex-participante do Big Brother Brasil 21 publicou uma série de fotos em que aparece ao lado da mãe, se preparando para ir embora.

Gil do Vigor embarcou para os Estados Unidos neste sábado, 28, para cursar PhD e compartilhou com os seguidores todos os bastidores da partida dele para fora do Brasil.

