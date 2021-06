Gil do Vigor diz que deixou de seguir Viih Tube e rejeita Karol Conká

O que acontece no BBB fica no BBB? Nem sempre. O ex-bbb Gil revelou durante bate-papo com Blogueirinha, no “Difícil de Focar”, do Multishow, que deixou de seguir Viih Tube no Instagram e não quer amizade com Karol Conká.

“Não conversei com a Karol. Acho que não nada a ver ela ser atacada, ela merece respeito, mas amizade, não quero, não. Naquela briga com o Arthur, ela me desestabilizou, me desestruturou emocionalmente. Fiquei mal a ponto de querer sair do jogo. Acho que tem limite do jogo. De fato, foi maldade. Ela merece respeito, tem que seguir a vida dela aqui fora, mas amizade eu não quero, porque não quero gente maldosa perto de mim”, disparou.

Sobre Viih Tube, Gilberto afirmou que ficou magoado ao ver que a youtuber falava mal dele pelas costas. “Deixei de seguir a Viih Tube (no Instagram). Quando eu sai do programa, fui bombardeado de informações, e deixei de seguir ela na hora. Depois, fui processando aquelas informações. Eu entendi que, no caso com a Viih Tube, quando teve aquele minha briga com a Pocah, ela foi para o quarto e desceu a lenha em mim. Sendo que no ao vivo, ela veio dizer que nunca tinha falado mal de mim, e pela minhas costas desceu o pau em mim. Passou, foi do jogo, só que aqui fora, a gente conversa, quando encontra-la vou dar oi, bom dia, dar um abraço e falar de boa. Não estou com raiva, só que para ser amigo, estar saindo junto, não. Eu até poderia ter voltado a seguir ela depois que a mágoa passou, mas só que eu tenho tanta coisa para fazer que eu esqueci”, disse.

Sobre Sarah e Juliette, o pernambucano afirmou: “Sarah é meu primeiro pódio, meu amor eterno. Ju vem depois, mas também com o maior amor e o maior respeito”.