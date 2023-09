Gil do Vigor detona pastor Valdemiro Santiago por pedir dinheiro a fiéis: 'pilantra'

O ex-BBB e economista criticou o pastor. "Gente, investimento??? Deus não possui ativos nesta terra, não existe investimento na obra de Deus! Peguem o dinheiro de vocês e invistam em CDB, muito melhor! E sobre o altruísta, que deseja ajudar, mas não buscando retorno, procurem uma instituição séria e façam as doações de vocês! Não caiam na lábia de um pilantra! Que ódio, usando a palavra de Deus para proveito próprio, falso profeta! Doações são justas quando feitas de coração, em prol de um bem maior, não desta forma!", disparou no Twitter.

Em crise financeira, Valdemiro Santiago pede ajuda aos fiéis. Apóstolo quer que 12 mil pessoas doem 1 salário mínimo cada, e o restante, ajude com um 1/4 do salário pic.twitter.com/MYa5pFOPvm

Na gravação do religioso, ele - que enfrenta uma crise em templo - quer que 12 mil pessoas doem um salário mínimo casa e os demais fiéis ajudam com 1/4 salário.

Gil do Vigor se revoltou e detonou o pastor Valdemiro Santiago após circular um vídeo onde o fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus pede dinheiro a fiéis.

