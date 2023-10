Gigi Hadid e Bradley Cooper são clicados juntos pela 1ª vez

Gigi Hadid and Bradley Cooper are seen in New York City. pic.twitter.com/4yUsFU761D — @21metgala (@21metgala) October 20, 2023

Gigi Hadid, 28, e Bradley Cooper, 48, foram clicados juntos pela primeira vez pelas ruas de Nova York, nesta sexta-feira (20) em meio a rumores de que estariam vivendo um romance.

O casal contou com uma ajudinha do ‘cupido’ Taylor Swift, que teria emprestado a sua mansão em Rhode Island para que os dois pudessem ficar juntos com mais privacidade.

Bradley Cooper foi casado com Irina Shayk, com quem tem uma filha, Lea de Seine, de 6 anos. Já Gigi tem uma filha com Zayn Malik, ex-One Direction, Khai, de 3 anos.