Gianecchini sobre separação de Marília Gabriela: ‘algo nunca mais conseguiu voltar'

Reynaldo está no elenco da segunda temporada da série “Bom Dia, Verônica, da Netflix”, após encerrar o seu contrato com a Globo.

“Quando eu comecei a namorar com a Marília [Gabriela], eu morava fora do país... Eu era modelo e viaja muito, mas muito mesmo. Quando a gente começou a se encontrar - e nem era namoro, a gente estava se encantando - a Marília pegava sempre um voo e ia me encontrar nas luas cheias, porque quando a gente se conheceu, era lua cheia.”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.