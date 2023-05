Gerard Piqué posa coladinho com a Clara Chía após fotos da namorada em noitada

A loira apareceu se divertindo e rebolando na rua com amigas, e o programa ¡Qué chulada!, do canal Imagen Television, fez uma matéria afirmando "Enquanto Piqué está com os filhos em Miami, Clara Chía é flagrada bêbada".

Gerard Piqué posou coladinho com Clara Chía, mostrando que está tudo bem com a namorada que foi pivô da separação de Shakira.

