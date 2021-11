Geraldo Luís tem mal-estar com dor no peito e é levado a hospital

Geraldo Luís precisou realizar um cateterismo cardíaco após ter um mal-estar em sua casa, com dor no peito. Ele foi ao hospital e lá foi submetido a vários exames, que por fim diagnosticaram que ele está com placas obstrutivas de gorduras nas artérias do coração.

"Agora está tudo bem! Ontem passei por um susto, pois tive uma dor pequena no peito seguida de um mal-estar que já sentia durante a semana toda", disse o apresentador, que fez o relato em sua conta no Instagram, neste sábado.

"Passei por vários exames e um cateterismo cardíaco, que diagnosticou placas obstrutivas de gorduras nas artérias do meu coração. (coronárias). Minha diabetes há Algumas semanas apresentou descontrole, e todos sabem do cuidado que tenho. Minha pressão durante a semana também ficou alta. De acordo com a equipe médica, foi definido que o tratamento agora segue com médicos e algumas mudanças necessárias de hábitos de vida. Já estou em casa e bem.".

"Mais uma vez Deus me salvando. Obrigado a meu filho que sempre segue como meu chão nessas horas tão importantes", completou.

Geraldo afirmou que já recebeu alta e vai seguir o tratamento passado pela equipe médica, que inclui mudanças no estilo de vida em casa.

O apresentador passou 22 dias internado com Covid-19 em fevereiro deste ano, após a alta, precisou fazer fisioterapia para recuperar completamente os movimentos da perna direita.