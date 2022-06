Garantido ou Caprichoso? Ex-bbb Eslovênia revela torcida no Festival de Parintins

Eslovênia Marques curtiu o Festival Folclórico de Parintins já com sua torcida definida, na segunda noite do espetáculo no sábado.

A ex-BBB e Miss Pernambuco chegou ao Bumbódromo usando o tom neutro verde, mas quando o boi bumbá Garantido entrou, não conseguiu disfarçar sua torcida: “Alguém tem dúvida sobre qual é o meu boi?”.

Esta é a segunda vez que Eslô Marques vai a Parintins. Antes do BBB22, ela já havia visto de perto a emoção do Festival Folclórico em 2019, quando a então Miss Brasil 2018, Mayra Dias, apresentou o espetáculo a algumas colegas do concurso.

Já Lucas Bissoli, também participante do BBB22, conheceu o festival pela primeira vez e ainda não decidiu para qual boi torce: “Garanchoso e Capritido”, brincou ele ao ser questionado por Eslô.