Galvão Bueno anuncia saída da Globo após 41 anos

Galvão Bueno pegou a todos de surpresa ao anunciar nesta quinta-feira (24) sua saída da Globo após 41 anos.

“Jogo de despedidas. Último jogo da Seleção no Brasil antes da Copa! Último jogo de Tite no Brasil como técnico da Seleção! Meu último jogo da Seleção no Maracanã em televisão!”, escreveu ele no Instagram.

Galvão encerra o contrato com a Globo em dezembro e não assinará com outra emissora já que continuará fazendo trabalhos pontuais na emissora. O último trabalho dele será narrando a Copa do Mundo do Catar entre novembro e dezembro deste ano.

Ao jornal “O Globo”, o narrador comentou sobre sua saída da emissora. “Globo é minha casa. Então, a nossa conversa nesse momento é: o que irá acontecer, como deixaremos as portas abertas e que porta será utilizada depois do dia 18 de dezembro. É impossível você dizer no mundo 'não, nunca mais'. A vida me ensinou isso. Mas neste momento eu diria, narração em TV aberta, não mais”.