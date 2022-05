Galisteu alfineta Yvi durante votação no Power Couple: 'não tem Babu'

Vou falar agora com Yvi Moraes e Nandinho. Yvi, não tem Babu na votação. Você vai conseguir?Adriane Galisteu Yvi Moraes caiu na risada com a piada de Galisteu. "Saudades, Babu. Inclusive, um beijo", declarou.

A apresentadora Adriane Galisteu não perdeu a chance de brincar com o meme de Yvi Moraes só votar em Babu Santana no "BBB 20" (TV Globo) durante a primeira votação do "Power Couple" (RecordTV). Em meio a votação para definir se Anne Duarte e Pe Lanza ou Baronesa e Rogério iriam ganhar um carro, Galisteu convocou a influenciadora e seu parceiro para escolher qual casal merecia ganhar o veículo fazendo piada.

