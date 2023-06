Galã da Globo, Marcos Pitombo está namorando com diretor

O galã da Globo está distante das novelas e no momento realiza filmagens do filme Os Farofeiros 2.

“Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos. Feliz aniversário”, publicou o diretor no Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.