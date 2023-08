Gabriela Pugliesi anuncia que está grávida do segundo filho

O marido estava brincando com o filho Lion, de 9 anos, no momento da surpresa. "Sabia, bobona”, diz ele aos risos.

A influencer de 38 anos compartilhou um vídeo com os seguidores nesta segunda-feira (21) mostrando teste de gravidez e a reação do marido.

Gabriela Pugliesi anunciou que está grávida de seu segundo filho com Túlio Dek. Ela está no terceiro mês de gestação.

