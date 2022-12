Gabriel Medina faz festão de aniversário com presença de Neymar, Gabigol, Militão e outros famosos

O surfista está solteiro desde o término do casamento com a modelo Yasmin Brunet.

Estiveram na festa Neymar, Gabigl, Rafaella Santos (irmão de Neymar), o ex-BBB Paulo André, Pedro Scooby, Éder Militão, David Brazil, a ex Fazenda Pétala Barreiros e Raisa Barbosa, as influencers Vanessa Lopes, Gabily, Erika Schneider, Brenda Paixão e Gabriela Versiani, o DJ Alok, entre outros.

Gabriel Medina comemorou seus 29 anos com um mega aniversário com o tema ‘Baile de Favela’ na noite desta quinta-feira (22) em São Paulo.

