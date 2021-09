Gabigol posta foto com legenda curiosa após presença da PF em campo e Neymar responde: ‘ia junto’

Além da proximidade entre os jogadores, os fãs ficaram intrigados com a legenda de Gabigol. Muitos afirma que o craque brincou com o episódio em que ele foi flagrado em um cassino clandestino em São Paulo, em março deste ano. Na ocasião, o camisa 9 chegou a ser detido após tentar se esconder da polícia debaixo de uma das mesas no local.

Ao lado de Neymar, Gabigol aparece de costas, sorrindo. Na legenda, o craque escreveu: “Juro que procurei um lugar”. Já o camisa 10 da seleção, repostou a foto em seus stories no instagram, com a seguinte legenda: “Eu ia junto tá”, acompanhado de emojis de risos.

O jogador Gabigol, publicou uma foto no mínimo curiosa, em suas redes sociais, neste domingo (5), ao lado do colega de time e ex-cunhado, Neymar. Fãs acreditam que seja uma menção sobre quando o camisa 9 da seleção brasileira foi flagrado em um cassino clandestino em São Paulo.

