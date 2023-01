Gabi Prado expõe briga com Boca Rosa em festa e detona: ‘Caindo de bêbada’

Após um vídeo que seria de uma briga entre Gabi Prado e Bianca Andrade viralizar nas redes sociais, a influencer resolveu expor detalhes da confusão e disse que ‘Boca Rosa’ estava caindo de bêbada.

“Ontem ela estava caindo de bêbada na fila do banheiro e eu estava atrás e fui ajudar, quando ela virou e viu que era eu, ela começou a dizer que me odiava, que eu era biscoiteira, pra me tirarem de perto dela, que eu era ex participante de reality, um lixo, uma mer**, uma fracassada. Na hora eu não disse nada, pedi perdão se ela se incomodou e tiraram ela! Mas gente, depois eu fiquei tão nervosa e fui tentar entender porque ela tinha falado aquilo. Ninguém tocou em ninguém, não teve porrada como estão falando, as minhas amigas (que fizeram reality) se sentiram ofendidas também e foram perguntar pra ela o porque ela estava fazendo aquilo e ela mais uma vez bateu no peito pra dizer que ela era a boca rosa e quem era eu…”, escreveu Gabi no instagram.

Em seguida, Prado detonou a influenciadora ao falar que já foi como ‘Boca Rosa’. “Venho de família humilde, já passei necessidade e hoje graças a Deus ninguém mais passa. Graças aos realitys que participei a minha vida mudou e da minha família também”.

“Nesses realitys, eu já fui exatamente assim como você! me achava superior, gritava, xingava e humilhava as pessoas e eu demorei muito tempo para entender que isso não é legal, de lá pra cá eu mudei, pedi desculpas as pessoas que magoei e tento ser uma pessoa melhor a cada dia, ontem você me colocou em um lugar que não curto mais estar, mas obrigada por ter me colocado e ter me mostrado o que eu não quero mais ser e ter na vida, a gente podia ter resolvido numa boa, como duas mulheres maduras, e eu teria te pedido perdão por ter te “magoado” não precisava disso numa fila de banheiro”, escreveu.

Prado também falou que Bianca é o “exemplo do que não ser”. “Se você precisa fazer graças nos stories e vender batom com as amigas em torno de uma situação constrangedora dessa, eu não! Porque meus amigos não passam a mão na minha cabeça! Afinal, você não é a rainha do marketing?”, disse. “Não tô preocupada se você é a boca rosa, sua quantidade de seguidores e seu engajamento. Ao contrário dos “seus amigos” não preciso e nunca vou precisar de você para nada a não ser como exemplo do que não ser”.

Veja o vídeo que mostra o momento da confusão:

