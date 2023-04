Gabi Martins escapa de acidente de carro com amigas durante temporal

A principio Gabi ia de carro com as amigas, mas resolveu ir com seu motorista. O grupo sofreu um acidente no caminho. "Elas foram mais cedo e um carreta bateu no carro delas. Então assim, graças a Deus elas estão bem, mas de verdade, quando sua intuição diz, escute", refletiu.

"Uma ventania absurda, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto... Nunca vi isso na minha vida, foi Deus que fez aquele carro onde eu estava conseguir chegar inteiro aqui. Eu estava com muito muito medo. Foi um grande livramento", relatou a também cantora.

