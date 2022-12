Gabi Brandt grávida do ex-Saulo Poncio? Entenda os rumores

A influencer anunciou o término do casamento com Saulo em janeiro deste ano após idas e vidas, mas tem surgido rumores de uma possível reconciliação.

Na imagem, Gabi aparece com uma barriga saliente apesar de usar uma blusa larga. Os seguidores têm notado ainda que ela não está aparecendo com frequência nas redes sociais.

Internautas andam especulando que Gabi Brandt esteja grávida pela terceira vez do ex-marido Paulo Poncio. Os rumores começaram após uma foto da influencer com um fã.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.