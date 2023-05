Gabi Brandt é flagrada em vídeo chamada com Saulo e responde sobre reconciliação

Gabi Brandt respondeu no Instagram nesta sexta-feira (26) a um post que dizia que ela havia sido flagrada em uma video chamada com Saulo Poncio, seu ex-marido e pai de seus três filhos, o chamando de ‘amor’, enquanto ele malhava em uma academia no Rio de Janeiro.

Após a informação ser divulgada no Instagram, a influenciadora negou que tenha reatado com o ex. “É mentira! E a gente só se fala por vídeo para ele ver as crianças", cravou.