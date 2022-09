Fundador de ONG revela que Anitta doou cachê de R$ 500 mil para combate à pobreza

Sumida há alguns dias das redes sociais, Anitta voltou a ser assunto hoje (30) após o fundador de uma ONG conhecida pelo combate à pobreza nas favelas, Edu Lyra, revelar que a cantora doou um cachê de R$ 500 mil para ajudar na causa.

"Minha amiga Anitta abriu mão de parte de seu cachê em campanha com a Shein e está doando meio milhão de reais para o Gerando Falcões combater pobreza em favelas. Valeu, Anitta. Pobreza no museu", postou Edu Lyra nas redes sociais.

A cantora reapareceu também na quinta-feira fazendo um pocket show em Nova York, também em prol de uma causa. A artista cantou no Sotheby's Impact Gala, evento com presença de ativistas ambientais, parceria da empresa com o Instituto Sebastião Salgado, focado na preservação do meio ambiente.

Anitta sumiu das redes sociais desde que fez alguns desabafos sobre o término do namoro com o produtor musical Murda Beatz, logo após ela vencer o VMA. "Quando você faz uma visão geral das coisas e o que você vê, não parece certo e não faz você se sentir bem... é hora de fazer algo a respeito. Se você não fizer isso sozinho, a vida fará com que você se mova.

Escolhas. Mudanças. A vida não é nada além de razoável. Ok, eu entendi... no meu caminho para encontrar meu novo eu", escreveu ela em inglês, na ocasião.

Desde então Anitta quase não aparece nas redes sociais.