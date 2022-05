'Fui humilhada e agredida', diz repórter da Record que foi atacada com tomate ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a entrar ao vivo direto de uma feira de Brasília para falar sobre o aumento dos preços de frutas, verduras e legumes, a repórter Jéssica Nascimento, 30, do DF no Ar (Record), levou um ataque de tomate no peito.

O arremesso na direção dela aconteceu segundos antes de começar a falar. Sem entender nada, a repórter saiu da imagem após se mostrar incrédula. Do estúdio, a apresentadora do jornalístico ainda fez uma piada: "A Jéssica acabou de ser atacada. Se for das mais caras, pega e leva para casa", disse.

Pelas redes sociais, Jéssica lamentou o ocorrido. "Não tem um dia sequer que eu não saia de casa para trabalhar e peça a Deus para que eu volte em paz, com segurança. Ser jornalista não é fácil. Ainda mais nos tempos de hoje", começou.

"Somos repudiados, oprimidos, xingados e hoje fui humilhada e agredida. Ao vivo, trabalhando desde 5h30. Fui atingida fortemente por um tomate. Doeu, e quando entendi o que estava acontecendo não segurei o choro", revelou.

A jornalista ainda lamentou o fato de não saber se daqui para frente possa ser atingida por algo pior. "Só nos deixem trabalhar, por favor. E espero que o responsável seja identificado e pague por esse ato ridículo."