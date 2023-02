A fuga dos garimpeiros, a entrevista do presidente do BC e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fuga dos garimpeiros pobres da terra yanomami, a entrevista do presidente do BC, o que se sabe sobre os óvnis que EUA e Canadá derrubaram e outras notícias para começar esta terça-feira (14).

COTIDIANO

Êxodo de garimpeiros pobres da terra yanomami tem medo da polícia e planos para Guianas.Reportagem da Folha acompanha um dia de fuga de invasores, que precisam fazer o percurso por terra e água, e constata a frustração e o desejo de alcançar garimpos em países vizinhos.

COTIDIANO

Bolsonaristas disputam pauta indígena e yanomami no Congresso. Senadores criaram comissão externa e deputados tentam presidir Frente Parlamentar Indígena.

BANCO CENTRAL

'Mudar meta de inflação agora vai ter efeito contrário ao desejado', diz Campos Neto. Presidente do BC diz que fará tudo o que estiver ao seu alcance para aproximar a autoridade monetária do governo.

MERCADO

Correção de tabela do IR e programa para renegociar dívidas já estão com Lula, diz Haddad. Reajuste do salário mínimo também está com o Planalto, diz ministro.

ECONOMIA

Classe média lidera perda de renda na pandemia e impulsiona desigualdade. Estudo aponta cidades e regiões mais ricas; áreas de Brasília lideram ranking.

POLÍTICA

Comandante do Exército diz que militares envolvidos no 8 de janeiro serão punidos. General Tomás Paiva afirma, no entanto, que não fará alarde, para preservar investigações.

MUNDO

Incêndio em apartamento superlotado expõe crise na habitação para imigrantes em Portugal. Região de comunidades estrangeiras em Lisboa registrou ao menos dez grandes incêndios nos últimos dois anos.

CULTURA

Organizador do REP Festival explica falhas, caos e cancelamento do evento. Rafael Liporace afirma que produção foi informada de 'possíveis' problemas no Parque Olímpico um mês antes da festa.

COTIDIANO

Adolescente com suástica no braço é detido após ataque a bombas a escola de Monte Mor (SP). Não houve feridos nem danos materiais significativos, segundo as autoridades; motivação do crime é investigada.

POLÍTICA

Justiça manda demolir 'puxadinhos' em prédios à beira-mar em Balneário Camboriú. Estruturas comprometem vista para o mar, apontam as decisões; defesas vão recorrer.