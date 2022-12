Fred reage a boato de que voltou do Catar para ficar com filho enquanto Bianca vai para a Farofa

Fred Desimpedidos usou o Instagram para negar o boato de que teria voltado do Catar, onde estava trabalhando na Copa do Mundo, para ficar com o filho no Brasil porque Bianca Andrade queria curtir a festa da Farofa da Gkay.

O Fred acabando com quem tava falando da Bianca

pic.twitter.com/b5X41YVWKb — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 8, 2022

No Instagram, ele explicou toda a situação e negou que Bianca tenha exigido que ele voltasse para ir para a festa.

"Eu só voltei do Catar porque estava com saudades do meu filho. Estava programado para eu ficar lá 36 dias trabalhando. E no meio do projeto me deu uma saudade muito grande. Criaram um monte de teoria em torno disso. Falaram que eu voltei por causa da Farofa da Gkay", disse.

O influenciador também fez questão de esclarecer que a sua relação com Bianca é muito boa.