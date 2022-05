'The Foundations Of Decay': My Chemical Romance lança single inédito após oito anos

Meu My Chemical Romance está vivo. A banda de rock que embalou os corações emos no início dos anos 2000 com hits como Welcome To The Black Parade e Helena, pegou todos os fãs de surpresa nesta quinta-feira, 12, ao lançar nas plataformas digitais a primeira música inédita em oito anos.

The Foundations Of Decay é o primeiro registro lançado pela banda desde o álbum My Death Never Stop You - o último do grupo que foi disponibilizado em 2014.

A banda se reuniu em dezembro de 2019, em um grande show em Los Angeles, após quase seis anos de hiato, e na época prometeu uma turnê mundial para 2020.

Com a pandemia da covid-19 as datas tiveram que ser reagendadas e o grupo iniciou a turnê neste ano, com datas que vão até março de 2023 passando pela Europa, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália.