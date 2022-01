Foto do ator Michael B. Jordan aparece como suspeito de chacina no Ceará

Uma foto do ator americano Michael B.Jordan apareceu em uma lista de procurados pela Polícia Civil do Ceará como suspeito de uma chacina que matou cinco pessoas no Natal. A foto do astro de Pantera Negra é uma das três imagens presentes no Termo de Reconhecimento Fotográfico da polícia cearense. A polícia não se pronunciou sobre a foto do ator aparecer como sendo suspeito. Cinco pessoas morreram e seis ficaram feridas na chacina do Bairro Sapiranga, em Fortaleza, Durante a ação um adolescente foi preso por envolvimento no crime.

