Foo Fighters: Taylor Hawkins chamou ambulância por dor no peito antes de morrer em hotel

O baterista do Foo Fighers Taylor Hawkins sentiu dores no peito antes de morrer aos 50 anos em um hotel na Colômbia, na sexta-feira, 25, horas antes do show que a banda faria na capital, e às vésperas da apresentação no Brasil, como atração principal do Lollapalooza.

A Secretaria Distrital de Saúde de Bogotá divulgou uma nota informando que uma ambulância foi enviada ao hotel, mas ele não pode ser reanimado.

A causa de morte ainda não foi divulgada. A banda pediu privacidade no momento doloroso, e cancelou os shows.

Esta é a segunda vez que Dave Grohl perde um amigo de banda. Ele já sofreu a morte de Kurt Cobain em 1994, quando era baterista do Nirvana.

Taylor já sofreu uma overdose de heroína em 2001, contando detalhes em uma entrevista em 2019, dizendo que ficou fora de controle na ocasião. “Eu estava indo por um caminho que levaria a estradas ainda piores.”.

Confira o comunicado da secretaria na íntegra: "O Centro de Controle de Emergências e Urgências recebeu uma notificação sobre um paciente com dor no peito em um hotel localizado no norte da cidade. Uma ambulância foi enviada para atender o caso. Porém, no momento da chegada das equipes da Secretaria de Saúde, já havia uma ambulância da empresa EMI [companhia colombiana que atua na área de saúde]. A profissional de saúde que atendeu a emergência realizou as respectivas manobras de reanimação; porém não houve resposta, e o paciente foi declarado morto".

Veja a nota do Foo Fighters: "A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins. Seu espírito musical e risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil".