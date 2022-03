Foo Fighters cancela show no Lollapalooza após morte de Taylor Hawkins

O show do Foo Fighters no Lollapalooza Brasil 2022, marcado para este domingo (27), em São Paulo, foi cancelado após a morte do baterista da banda, Taylor Hawkins. Ele tinha 50 anos e foi encontrado no quarto de hotel, em Bogotá, na Colômbia, onde a banda estava hospedada.

Em nota divulgada nas redes sociais, a organização do Lollapalloza Brasil lamentou a morte do artista e destacou a importância de Taylor no cenário musical para o mundo. Além do evento no Brasil, a turnê sul-americana do grupo também foi cancelada.

A causa da morte do baterista não foi divulgada.