Foliões são pisoteados durante bloco da Ivete Sangalo no Fortal

VEJA: Uma confusão generalizada aconteceu devido a super lotação no bloco Village da Ivete .



pic.twitter.com/2fh0ntx8tV — CHOQUEI (@choquei) July 23, 2023

A cantora Ivete Sangalo comandou a primeira noite do Bloco Village, no Fortal, mas a puxada de trio elétrico não terminou bem em Fortaleza, no Ceará. Diversos fãs da artista foram pisoteados durante o percurso na micareta e reclamaram da superlotação do espaço.

Na web, vídeos do público caído no chão chocaram a web. Uma fonte da coluna, que esteve no bloco Village, relatou os momentos de tensão. "O Bell Marques ainda estava no começo do corredor da folia, a placa da Ivete parou e o trio elétrico avançou. A galera caiu por cima da placa, muita gente caindo. Os seguranças avançaram em quem estava caindo e ainda desceram a porrada na galera", disse.

A fonte informou que, ao ouvir os gritos de desespero do público em meio às vaias, Ivete parou o trio elétrico por mais ou menos 30 minutos para resolver a situação. "Só que aí a galera já tinha se machucado, já tinha rolado assalto, foi muito tenso. Depois, ela não falou muita coisa, não", completou.

Procurada pela coluna, a assessoria de Ivete Sangalo encaminhou a demanda para a equipe de assessoria do Fortal. Em nota, a equipe da micareta informou que "registrou incidente neste sábado (22) durante a apresentação de um dos blocos, quando os foliões empurraram a estrutura de separação dos blocos e os seguranças tiveram que suspender para evitar maiores danos".