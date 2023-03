‘Fogo no parquinho’: Boninho anuncia novidade para o Paredão de hoje no BBB 23

A casa vem sendo movimentada nos últimos dias com a volta dos brothers Larissa e Fred Nicácio. Os participantes estão divididos entre colocar ou não na berlinda os repescados, já que além de informações privilegiadas, eles também já tiveram tempo de recuperar as emoções que o game traz.

Boninho usou suas redes sociais para anunciar como vai ser a formação do Paredão deste domingo (26). E a noite promete com a dinâmica contando com voto aberto.

