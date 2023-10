Focos de conflito entre STF e Congresso, Copa de 2030 e outras notícias do dia

Brasil conquista prata inédita na final por equipes no Mundial de Ginástica. Com destaque para o desempenho da atual campeã mundial Rebeca Andrade, país só ficou atrás dos EUA.

Copa do Mundo de 2030 será disputada em seis países, incluindo Uruguai, Argentina e Paraguai. Edição que marcará os cem anos do torneio terá formato inédito, com jogos em três continentes; sedes serão Marrocos, Espanha e Portugal.

Mercado de crédito de carbono é aprovado no Senado, com exceção para agronegócio. Texto, que ainda precisa passar pela Câmara, permite ao agro não aderir à legislação e suas obrigações.

