‘Flowers’: Miley Cyrus lança música sobre empoderamento feminino com recado para ex

Miley Cyrus lançou sua nova música nesta sexta-feira, 13, Flowers, do próximo álbum de lançamento, Endless Summer Vacation. No entanto, fãs levantaram diversas teorias e a principal é: a música é para o seu ex-namorado, Liam Hemsworth. Inclusive, o rapaz está comemorando aniversário nesta mesma data. Entre muitas idas e vidas, o casal anunciou o fim do casamento em agosto de 2019.



Os fãs da artista notaram que a música tem a letra muito parecida com um outro sucesso, When I Was Your Man, de Bruno Mars. Enquanto o hit do cantor fala sobre o arrependimento de não ter realizado os desejos e tratado com carinho o amor que tinha da pessoa amada, Cyrus conta a história de uma pessoa que se libertou das amarras emocionais de um antigo relacionamento - e pode comprar flores para si mesma, pode dançar e falar sozinha. E por fim, poder amar a si própria, bem mais do que alguém já a amou.

Em outro trecho, a cantora faz uma clara alusão ao incêndio florestal que destruiu a casa em que ela e ator moravam em Malibu, Califórnia, em 2018, enquanto eram casados.

“Nós estávamos certos até não estarmos. Construímos um lar e o vimos queimar”, diz ela na música nova.

Nas redes sociais, os fãs repercutiram a nova música da artista.

sim, Miley cyrus lançou Flowers cheia de indireta pra esse daqui no dia do aniversário dele, como ela é boa! pic.twitter.com/3VSsoOWEzt https://t.co/JHZ4Nkg8ek — a. (@30secondstospn) January 13, 2023 Saber que isso é uma resposta pra when i was your man, que o Liam dedicava pra ela, torna tudo mais incrível ainda https://t.co/SK6a4awjNs pic.twitter.com/zsP3kTQ0AC — Vitória Azevedo (@vitoriazev) January 13, 2023 URGENTE! De acordo com amigos próximos de Miley Cyrus, a casa que foi gravado o vídeo de FLOWERS foi usada como motel de Liam Hemsworth levar as suas 14 amantes enquanto ainda estava casado com Miley. pic.twitter.com/j6k9WBvcir — Tudo Miley (@TudoMiley) January 13, 2023



O último lançamento de inéditas da cantora, dedicado a uma sonoridade mais “rockeira”, aconteceu em 2020, com Plastic Hearts. Miley chegou a lançar um álbum em 2022, Attention: Miley Live, anunciado durante a apresentação dela no Lollapalooza Brasil, que trazia canções próprias e covers gravados ao vivo.

Assista ao clipe de Flowers, nova música de Miley Cyrus.