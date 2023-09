Flora Matos faz insinuações pesadas e fãs veem indireta para Anitta: 'nunca paguei b0qu3te'

Com a repercussão e a enxurrada de comentários dos fãs de Anitta, Flora excluiu as declarações.

Acontece que Anitta em um dos trechos do seu discurso, parabenizou ela mesma por ter conquistado o prêmio. O que ficou bem nítido que a indireta pode ter sido para a ‘Girl From Rio’.

“Ela não quer ser comparada com alguém que chegou depois dela. Diz ela que capinou a p*rra toda, então ela não pode admitir esse tipo de comparação. Pergunta o que ela fez pelas pessoas que vieram antes dela”,. “Eu nunca paguei, nem dinheiro nem b*quete pra ter nenhum tipo de destaque, então eu me orgulho muito do que eu construí até aqui”, opinou Flora.

