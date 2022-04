Flay sai em defesa de Ivy após suposta noiva traída expor ex-BBB

Flayslane, do BBB20, defendeu Ivy Moraes após ela ter o seu perfil do Twitter invadido por uma suposta mulher que acusa a ex-BBB de ser pivô do fim do seu noivado.

No desabafo da suposta mulher, foi vazado um vídeo de Ivy dizendo que iria “ter que transar” com o rapaz comprometido, para “encerrar o ciclo”. Nos posts, a pessoa ataca Ivy e diz que passou dias “gritando de dor” após Ivy “acabar” com o seu noivado e com sua vida.

Flayslane debochou da situação e aconselhou a mulher a resolver as coisas no privado, e não expor a colega: “Acabou sua vida por causa do fim de um noivado bicha? Né possível um negócio desse… esse homem que tá destruindo tua vida te levando ao ponto de passar por um constrangimento desse para todos os lados, não se permita isso, resolve no off tu não vai ganhar nada com isso, só prejú”.

Quem também saiu em defesa de Ivy foi a ex-BBB Gizelly Bicalho, que foi além e insinuou que a autora dos posts na verdade seja o ex-marido de Ivy, com quem a influencer teve um divórcio polêmico.