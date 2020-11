Flávia Alessandra posa com a filha e altura da caçula impressiona

Flavia Alessandra, que está isolada após testar positivo para Covid-19, relembrou um clique ao lado da filha caçula, Olívia. Na foto, as duas estão curtindo um dia ensolarado.

Mas o que chamou a atenção dos seguidores foi a altura de Olívia, que tem apenas 10 anos e quase do tamanho da mãe que tem 1,67. Inclusive, a atriz brincou com o 'detalhe' na legenda da publicação. "Será que quando eu sair desse isolamento as pernas da Oli já terão ultrapassado as minhas? (P.S: Foto antiga. Continuo em casa isolada)", escreveu.

"Ela tem porte de modelo", comentou uma seguidora. "Socorro a Oli tá maior que eu mãe", brincou outra.