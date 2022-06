'Fizemos a coisa certa', diz Johnny Depp aos fãs em TikTok recém-criado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após criar uma conta na rede social TikTok, na segunda-feira, o ator Johnny Depp fez sua primeira postagem na tarde desta terça. No vídeo de 30 segundos, a estrela --que venceu um julgamento por difamação contra sua ex-mulher Amber Heard na semana passada-- agradece aos fãs "leais" pelo apoio no processo.

"A todos os meus apoiadores mais preciosos, leais e inabaláveis. Estivemos juntos em todos os lugares, vimos tudo juntos. Percorremos o mesmo caminho juntos. Fizemos a coisa certa juntos", afirma ele na legenda da postagem.

Em paralelo, mostra imagens dele dentro de um carro, acenando para seus apoiadores, que levantam cartazes de apoio ao astro de "Piratas do Caribe". Depp já passa dos 6 milhões de seguidores na rede social chinesa.

Um filtro de película de cinema dá um tom vintage às imagens, acompanhadas de um reggae da dupla Love Joys. A metade final do vídeo traz um corte para turnê musical de Depp pela Inglaterra, onde se apresentou ao lado do guitarrista Jeff Beck. O ator nem compareceu presencialmente à leitura do veredito do seu julgamento, na quarta (1º) por estar tocando nesses shows. A plateia chegou a aplaudi-lo de pé no espetáculo um dia após a vitória judicial.

"E agora, vamos todos avançar juntos. Vocês são, como sempre, meus patrões e, mais uma vez, não tenho como dizer obrigado, a não ser apenas dizer obrigado. Então, obrigado. Meu amor e respeito, JD", conclui o ator na postagem, que já soma mais de 166 mil comentários.

A própria criação de um TikTok está ligada à importância dos movimentos de fãs nas redes sociais em apoio à Depp no processo contra Heard, que foi televisionado por semanas. Nesse período, canais do YouTube e contas do TikTok dedicadas a comentar assuntos judiciais ou à análise de linguagem corporal, passaram a veicular conteúdo favorável a Depp.

No vídeo, Depp aparece também selecionando músicas do set list para o show com Jeff Beck. Em sua primeira apresentação recente, o guitarrista apresentou o ator à plateia como "alguém que bateu na porta do meu camarim cinco anos atrás e, desde então, não paramos mais de rir".

A turnê europeia de Jeff Beck está prevista para durar até o dia 25 de julho, quando toca em Paris, e os ingressos para as apresentações na Inglaterra esgotaram após os rumores de que Depp repetiria a dose nos shows.