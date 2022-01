Fiuk se apresenta à Justiça 8 anos após acusar garçom de furto

Fiuk se apresentou à Justiça nesta segunda-feira (17), para responder ao processo movido há 8 anos pelo garçom Marco Antônio Conrado dos Santos, acusado de furto pelo ator. De acordo com O Globo, em outubro de 2011, o garçom Marco Antônio foi chamado ao quarto de Fiuk para requentar uma comida e retirar um carrinho com louça suja. O garçom afirma que, horas depois, Fiuk teria ido até a recepção do hotel e acusou de furto do aparelho. A polícia não encontrou o telefone em seus pertences após revista. Em 2014, o garçom moveu um processo contra Fiuk. Na ação, que deve ser julgada por videoconferência, o garçom pede R$ 30 mil.

