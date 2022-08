Fiorella Mattheis revela que está grávida de herdeiro da Globo

No último Dia dos Namorados, ela postou fotos da comemoração romântica com piquenique em meio à natureza, mas o herdeiro não apareceu nas imagens. "Fds foi perfeitão, dia dos namos e bodas de papel pra gente”, escreveu ela.

Fiorella Mattheis está grávida do empresário Roberto Marinho Neto, herdeiro da Globo. Ela fez a revelação a amigos íntimos em uma festa, segundo Leo Dias, do Metrópoles.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.