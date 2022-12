Fiorella Mattheis fala sobre perda de gestações: ‘Engravidei 5 vezes em 8 meses'

Fiorella Mattheis está grávida do seu primeiro filho, fruto do seu casamento com o empresário Roberto Marinho Neto. A artista, em entrevista ao podcast Mileumatretas, comandado por Julia Faria e Thaila Ayala, falou sobre sua dificuldade para engravidar. De acordo com a famosa, ela usou DIU durante “uma vida inteira” e esperava ansiosamente para formar a sua família.

