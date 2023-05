Fim da emergência de saúde da pandemia de Covid, coroação de Charles 3º e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fim da emergência de saúde da pandemia de Covid, Lula quer ampliar poder da União na Eletrobras, Tarcísio em crise com Polícia Civil e outras notícias para começar este sábado (6).

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Pandemia de Covid no Brasil foi marcada por erros e mortes que poderiam ter sido evitadas. OMS reviu status de emergência global; para especialistas, Brasil perdeu a chance de ser país exemplar no combate à doença, e desafios persistem.

MUNDO

Rei Charles 3º é coroado com aprovação modesta e pouco apoio de jovens. Pesquisa aponta que monarca tem a aceitação de 55% dos britânicos; Elizabeth 2ª era admirada por 75%.

CPI DO 8 DE JANEIRO

Pacheco valida manobras e abre caminho para CPI do 8/1 com maioria pró-Lula. Mudança do líder do governo e entendimento de Lira, presidente da Câmara, retiraram vagas da oposição.

STF

Moraes libera visita de 38 senadores a Torres, mas barra Flávio Bolsonaro e Marcos do Val, Ministro do STF afirma que condutas dos dois parlamentares são alvo de investigação na corte.

GOVERNO LULA

Livro mostra atuação de Janja no 8/1, atritos com o PT e gosto por holofotes. Obra traça perfil da primeira-dama desde a militância na juventude até os primeiros meses do governo.

ELETROBRAS

Lula vai ao STF para ampliar poder da União na Eletrobras. Governo quer derrubar proibição de que acionista exerça voto em número superior a 10% da quantidade de ações.

RIO DE JANEIRO

Carlos Bolsonaro recebeu R$ 91 mil em depósitos sem origem, aponta MP-RJ. Investigação sobre suposta 'rachadinha' indica que crédito não identificado de R$ 10 mil foi feito dias antes de compra de imóvel.

COTIDIANO

Tarcísio abre crise com Polícia Civil após privilegiar PMs com reajuste maior. Delegados afirmam que decisão vai aumentar rixa entre PMs e policiais civis e vai prejudicar a segurança no estado.

MERCOSUL

Candidato paraguaio comparado a Bolsonaro é preso por incitar atos contra resultado das eleições. Extremista ficou em terceiro lugar e alegou fraude no pleito; seu vice descreve prisão como 'perseguição política'.

COTIDIANO

Delegada do caso Brennand aceitou encontro, cancelou e foi ameaçada. Eles se conheceram durante depoimento do empresário sobre investigação de maus-tratos ao filho.

COTIDIANO

Testemunhas identificam jovem atropelado como suspeito de furto. Investigação deve ser concluída na próxima semana; passageiros estavam em carro de motorista que teve celular levado.

TELEVISÃO

Silvia Abravanel comenta 'afastamento' de Silvio Santos do SBT e critica a série 'O Rei da TV'. Filha do apresentador também reforça que o pai não tem substituto.