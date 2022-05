Filme 'Rust' será concluído após morte de diretora baleada por Alec Baldwin

Um dos produtores do filme "Rust", Anjul Nigam, confirmou que o longa será concluído mesmo após a tragédia em que a diretora de fotografia Halyna Hitchins foi morta. Durante gravação no Novo México, Alec Baldwin disparou uma arma que continha balas reais e o tiro matou Hitchins, no ano passado.

A informação foi dada pelo diretor durante entrevista ao site da revista "The Hollywood Reporter", publicada nesta segunda-feira (16). "Estamos confiantes de que seremos capazes de completar o filme", disse Nigam a revista.

Baldwin, também diretor no filme "Rust", foi inocentado em abril deste ano após ser considerado pela polícia que o ator não sabia que a arma estava carregada com balas verdadeiras.



Ainda conforme as investigações, foi concluído que Alec não é responsável pela equipe que cuida dos elementos cenográficos, como as balas de festim. A produtora responsável pelo filme, a Rust Movie Productions LLC, foi multada em US$ (cerca de R$ 630 mil).