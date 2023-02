Filipe Ret faz aposta em dinheiro pela vitória de participante no BBB23 e pode receber R$ 1,7 milhão

Lexa, esposa do cantor, aproveitou a pauta para declarar estar de acordo. “Sim, está nos nossos planos”, respondeu a cantora na rede social. Logo, a revelação animou fãs do casal, que já se declaram ansiosos pelo primogênito e questionam os possíveis nomes.

Ganhando ou não, MC Guimê já tem planos para quando deixar o programa: ser pai. Em conversa com os outros participantes, o cantor declarou o desejo. A confissão chamou a atenção de internautas que foram comentar o assunto no Twitter.

